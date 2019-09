Bende opgerold die zware factuurfraude pleegde: verdachte werkte voor Bpost SVM

06 september 2019

13u33

Bron: Belga 0 Overijse De federale gerechtelijke politie (FGP) van Halle-Vilvoorde en de lokale politie Druivenstreek (Overijse/Hoeilaart) hebben een bende opgerold die zich bezighield met factuurfraude in de regio Overijse. Een van de verdachten werkte voor een onderaannemer van Bpost en kon zo het rekeningnummer op facturen aanpassen. Dat bevestigd het parket Halle-Vilvoorde. De bende zou ook valse documenten gebruikt hebben om leningen te bekomen, aldus het parket. Vier personen zitten in voorlopige hechtenis, een vijfde is vrijgelaten onder voorwaarden.

De bende zou tussen oktober 2018 en mei 2019 tientallen facturen vervalst hebben. Eén van de verdachten werkte voor een onderaannemer van Bpost en kon daar de hand leggen op facturen van bedrijven, waarop hij vervolgens het rekeningnummer aanpaste.

Eenmaal het geld was gestort, werd het cash afgehaald door zogenaamde “money mules” die voor de bende werkten. Bij money muling leent een persoon zijn bankkaart uit aan criminelen of schrijft hij voor hen geld over naar andere rekeningen. Diezelfde tussenpersonen werden door de bende ook ingeschakeld om kredieten en leningen af te sluiten bij een twintigtal bankkantoren op basis van valse documenten.

Begin deze week vielen de FGP en de politie Druivenstreek binnen op verschillende adressen en konden ze vijf verdachten oppakken. Vier van hen werden onder aanhoudingsbevel geplaatst, waarvan twee onder elektronisch toezicht, en de vijfde werd vrijgelaten onder voorwaarden.

Bij de huiszoekingen nam de politie onder andere merkkleding, bankkaarten en bankkaartlezers in beslag. De bende zou ook vertakkingen hebben in het buitenland, maar hoe groot de bende precies is, is niet duidelijk.