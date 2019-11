Bekende druiventeler Flup Luppens met pensioen: “Ze hebben ons vaak zot verklaard, maar we hebben tafeldruif toch op de kaart gezet” 63-jarige Overijsenaar hoopt tegen volgend druivenseizoen overnemer te vinden Robby Dierickx

12 november 2019

13u49 2 Overijse De Druivenstreek is alweer een bekende druiventeler armer. De 63-jarige Filip ‘Flup’ Luppens van Soniën Druiven in Jezus-Eik gaat met pensioen, waardoor er in de streek nog slechts een vijftiental druiventelers overblijven. Flup hoopt wel nog een overnemer te vinden, al beseft hij dat dat niet evident zal zijn.

45 jaar al zit Flup Luppens tussen de druiven. De stiel leerde hij – samen met zijn broer Pips – van zijn vader Raymond. Toen diens bedrijf eind jaren 70 failliet ging, besloten zijn zonen een doorstart op het eigen domein te maken. Pips werd wijnproducent, terwijl Flup ervoor koos om druiven te telen. “In die periode waren er nog tientallen druiventelers”, herinnert Flup zich nog goed. “Maar het waren moeilijke jaren voor de druiventelers, want de ene na de andere ging failliet. Nagenoeg iedereen verklaarde ons dan ook zot toen we de doorstart maakten. Maar we spitsten ons toe op het toerisme en later op de bioteelt. En kijk, veertig jaar later hebben we er toch mee voor gezorgd dat de traditionele tafeldruiven uit de Druivenstreek opnieuw op de kaart staan.”

De komende maanden ga ik mijn druivelaars wel nog goed onderhouden, zodat er in de toekomst wel nog druiven op geteeld kunnen worden. Ik hoop immers dat ik nog een overnemer vind Filip ‘Flup’ Luppens

Maar nu Flup 63 kaarsjes mocht uitblazen, zegt hij de professionele druiventeelt vaarwel. Het seizoen is inmiddels afgelopen en de komende weken zal hij nog de laatste druivenbladeren verwijderen, maar nadien zit zijn verhaal als professionele teler erop. “De komende maanden ga ik mijn druivelaars wel nog goed onderhouden, zodat er in de toekomst wel nog druiven op geteeld kunnen worden”, verduidelijkt Flup. “Ik hoop immers dat ik nog een overnemer vind. Er waren vijf kandidaten, maar vier ervan haakten inmiddels af. De gesprekken met de laatste kandidaat zijn nog volop bezig. Maar er is een groot verschil tussen het telen van druiven als hobby of op professioneel vlak. Daarnaast bestaat de mogelijkheid ook dat we ons domein ter beschikking stellen van cursisten-serristen. Zij zouden bijvoorbeeld elk een klein deel van onze serres kunnen afhuren om de stiel onder de knie te krijgen.”

Erfgoed

Toch is het dezer dagen ‘gemakkelijker’ om als druiventeler te starten dan enkele tientallen jaren geleden. “Er zijn immers niet veel serristen meer, waardoor het aanbod kleiner is dan de vraag”, weet Flup Luppens. “Bovendien is de kwaliteit van de druiven zeer hoog met als gevolg dat de druivenverkoop jaar na jaar een groot succes is. De tafeldruif uit de Druivenstreek is stilaan erfgoed geworden. Het is een hele eer om zo’n soort druif te mogen telen. Bovendien is het een zeer boeiende job en zit je elke dag in de natuur. Tot slot is het elk jaar genieten wanneer je de druiven mag plukken.”

Geen afscheid

Hij mag de professionele druiventeelt dan wel achter zit laten, toch zal Flup de komende jaren nog druiven telen. “Enkel voor mezelf en voor mijn familie weliswaar. Want eens een druiventeler, altijd een druiventeler (lacht). Definitief afscheid nemen van de druiven kan ik namelijk niet”, besluit Flup. Zijn broer Pips blijft wel nog gewoon wijn maken.