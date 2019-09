Befaamde kunstenaarsfamilie Rigaux stelt 192 werken tentoon in Den Blank Robby Dierickx

24 september 2019

14u35 0 Overijse In cultuurcentrum Den Blank in Overijse loopt nog tot en met zaterdag 5 oktober een unieke tentoonstelling met schilderwerken van de gekende familie Rigaux. Zo zijn er werken van Louis, Jean en Isabelle Rigaux te bezichtigen. “Ik heb als beginnend kunstenares nog maar weinig eigen werken, dus het leek met het geschikte moment om ook de kunst van mijn grootoom en mijn vader tentoon te stellen”, aldus Isabelle.

192 schilderwerken hangen er momenteel in cultuurcentrum Den Blank in Overijse. Allemaal van de hand van ‘een Rigaux’. De tentoonstelling ‘Drie generaties Rigaux kunstschilders’ verzamelt immers de werken van Louis, Jean en Isabelle Rigaux. “Mijn grootoom, die in 1954 stierf, was een befaamd kunstenaar in binnen- en buitenland”, vertelt Isabelle. “Ook mijn vader Jean genoot internationale erkenning als kunstenaar. Ikzelf ben slechts enkele jaren actief aan het schilderen, maar werkte inmiddels al een resem werken af. Ik kreeg dan ook de vraag om zelf tentoon te stellen, maar om een eigen tentoonstelling te organiseren heb ik nog te weinig werken. Daarom koos ik ervoor om een expositie van drie generaties Rigaux te organiseren.”

Uiteenlopende stijlen

Volgens Isabelle bestaat de tentoonstelling uit een grote variëteit van stijlen. “Mijn grootoom maakte vooral portretten en landschappen van Brugge en de Druivenstreek”, vertelt ze. “Mijn vader had – net als ik – heel wat uiteenlopende stijlen. De ene keer schilderde hij iets klassieks, de keer nadien iets moderns en abstract. Voor mij is het uiteraard uniek dat we hier 192 werken van drie generaties Rigaux kunnen tentoonstellen.”

De kunstwerken zijn nog tot en met zaterdag 5 oktober te bewonderen in Den Blank. De deuren zijn elke weekdag van 11 tot 21 uur open. In het weekend is dat van 11 tot 18 uur.