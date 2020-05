Bal niet met de handen aanraken en verboden te tackelen: Tempo Overijse hervat jeugdtrainingen maandag Voetbalclub neemt strenge maatregelen om trainingen veilig te organiseren Robby Dierickx

20 mei 2020

10u52 0 Overijse Tackles en wedstrijdjes zullen nog verboden zijn, maar vanaf volgende week maandag mogen de jeugdspelers van Tempo Overijse opnieuw voetballen. De voetbalclub heeft beslist om de trainingen te hervatten, zij het onder strenge voorwaarden. Zo mogen de spelertjes de ballen niet met hun handen aanraken. “We zullen niet aan pure voetbalopbouw werken, maar willen de kinderen laten bewegen”, klinkt het.

Midden maart zette de Nationale Veiligheidsraad het voetbalseizoen in de lagere afdelingen definitief stop door de uitbraak van het coronavirus. Ook trainingen werden verboden, waardoor het voetbalseizoen voor vele spelertjes vroegtijdig beëindigd werd. Sinds deze week mag er toch opnieuw getraind worden. Onder strenge voorwaarden, weliswaar. Zo mogen er bijvoorbeeld geen wedstrijdjes gespeeld worden, moeten de regels van social distancing gerespecteerd worden en mogen er maximaal twintig spelertjes op hetzelfde moment op het trainingsveld staan.

210 spelertjes

Bij Tempo Overijse heeft het jeugdbestuur na een rondvraag bij de ouders van de jeugdspelers beslist om de trainingen vanaf volgende week maandag te hervatten. “Maar liefst 210 van de 330 jeugdspelers willen opnieuw trainen”, zegt jeugdvoorzitter Alan Pauwels. “Omdat we als club onze sociale rol willen opnemen, gaan we de uitdaging aan om hen opnieuw op het veld te krijgen. Bovendien hebben de ouders lidgeld betaald tot eind mei, terwijl de trainingen al sinds midden maart stil liggen. Volgens de huidige planning zal er tot eind juni getraind kunnen worden.”

Sommige spelertjes hebben geen tuin en zitten al weken in hun kot. Voor hen zijn de trainingen welgekomen Jeugdvoorzitter Alan Pauwels

Om alles in goede banen te leiden, heeft de club een uitgebreid draaiboek opgesteld. “Daarbij houden we niet alleen rekening met de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, maar ook met die van Voetbal Vlaanderen”, aldus nog Alan Pauwels. “We hebben zelfs beslist om enkele maatregelen nog te verscherpen. Zo worden er maximaal zestien in plaats van twintig spelertjes op het veld toegelaten. Zij zullen door twee trainers begeleid worden. Bij elke training zullen ook telkens drie volwassen COVID-19-verantwoordelijken aanwezig zijn. Alle volwassenen moeten een mondmasker dragen. Voorts trainen de kinderen met hun eigen bal en moeten ze steeds anderhalve meter afstand van mekaar houden. Douchen doen ze thuis. Per leeftijdscategorie wordt slechts één keer per week getraind en elke training duurt een uur. Zonder onze twee kunstgrasvelden hadden we dit alles niet kunnen organiseren. Ons grasveld werd namelijk ingezaaid en is dus ontoegankelijk.”

Niet carpoolen

Niet alleen voor de spelertjes zijn er strenge regels opgesteld, ook de ouders krijgen enkele richtlijnen mee. Zo moeten ze hun kinderen aan de toegangspoort afzetten, mogen ze het veld niet betreden en is carpoolen verboden. Ondertussen moet de club ook al de start van komend seizoen voorbereiden. “Allemaal een pak werk, maar we doen dit met plezier voor de kinderen”, zegt de jeugdvoorzitter nog. “Sommigen van hen hebben geen tuin en zitten al weken in hun kot. Voor hen zijn de trainingen welgekomen. Ze zullen trouwens niet aan de pure voetbalopbouw werken, maar we gaan ze vooral laten bewegen en sporten. Na zo lang binnen te hebben gezeten, zal dat hen ongetwijfeld deugd doen (lacht).”

De club benadrukt dat het komende maandag om een testdag gaat. Als blijkt dat het toch te moeilijk is om alles veilig georganiseerd te krijgen, worden de trainingen opnieuw stopgezet. De spelers van de eerste ploeg hervatten de trainingen niet.