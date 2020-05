Atletiekpark Den Heurk opnieuw open én tijdelijk gratis toegankelijk voor sporters Robby Dierickx

05 mei 2020

12u50 0 Overijse Na een sluiting van zowat acht weken zijn de poorten van atletiekpark Den Heurk in Overijse sinds maandag opnieuw open. Individuele lopers mogen er tijdelijk gratis sporten, al moeten ze zich op voorhand wel registreren op de website van de gemeente. Voor sportclubs is het voorlopig nog wachten op de toelating om de trainingen te hervatten.

De Nationale Veiligheidsraad besliste eerder al dat bepaalde sporten – waaronder tennis, golfen en atletiek – opnieuw toegestaan zijn, mits er aan strikte voorwaarden voldaan wordt. In Overijse zette het schepencollege het licht op groen om atletiekpark Den Heuck te heropenen, maar alleen voor individuele atleten. “Trainen in groep mag volgens de Nationale Veiligheidsraad momenteel nog niet, waardoor de trainingen bij de atletiekclub nog niet hervat mogen worden”, zegt burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA). “Ook de atletiektrainingen van de zwemclub zijn voorlopig nog verboden. Uiteraard mogen de leden wel apart trainen. Het atletiekpark is tijdelijk gratis toegankelijk. Wie een tienbeurtenkaart heeft, zal merken dat er geen beurt van de kaart verdwijnt. Nieuwe leden kunnen via de gemeente een QR-code krijgen, waarmee ze de piste kunnen betreden.”

Social distancing

Atleten die de komende dagen gebruik maken van de atletiekpiste moeten daarbij wel rekening houden met de nog steeds geldende maatregelen rond social distancing. “De politie zal er ook regelmatig controleren”, aldus nog Lenseclaes. “Daarnaast werden er potjes ontsmettingsgel geplaatst zodat iedereen de handen kan ontsmetten.”

Nieuwe leden kunnen zich op voorhand registeren via de website van de gemeente.