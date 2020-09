ASSISEN. James Ololo draait rond de pot over dodelijke steekpartij bij partner: “Ik was bevroren”

Overijse

Beschuldigde James Ololo (58) greep op de eerste dag van zijn assisenproces in Leuven terug naar een beproefd recept: rond de pot draaien. Geen enkele keer zei hij waar het echt op stond en andermaal leek slachtoffer Elisabeth Wafula de zondebok. En als de voorzitter tijdens haar verhoor meer wilde weten over de steekpartij zelf klonk het als: “Ik was bevroren.”