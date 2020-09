Albanezen baten cannabisplantage uit: 2 jaar cel gevorderd Wouter Hertogs

07 september 2020

19u04 1 Overijse Twee Albanese mannen die betrokken waren bij de uitbating van een cannabisplantage in Overijse riskeren 2 jaar cel. Die plantage, goed voor 768 planten, werd in april blootgelegd en ontmanteld. De twee mannen bekenden de feiten maar hun advocaten wezen erop dat zij slechts een kleine rol hadden gespeeld in de organisatie.

De politie van de Druivenstreek (Hoeilaart/Overijse) kwam de plantage eind 2019 op het spoor toen buurtbewoners kloegen over bestelwagens die dag en nacht af- en aanreden. Toen de politie de nummerplaten van die bestelwagens controleerde, bleken die op te duiken in andere dossiers rond cannabisplantages. Buurtonderzoek wees ook uit dat vanop de straat te horen was hoe in het betrokken huis een zwaar ventilatieysteem draaide. De politie besloot de woning daarop te observeren en zag er regelmatig verschillende personen verschijnen.

Mildheid

Bij een huiszoeking op 27 april trof de politie in de kelder van de woning 768 plantjes aan, verdeeld over vier ruimtes. In het pand waren ook twee Albanese mannen aanwezig. Beiden waren al in andere dossiers rond cannabisplantages opgedoken.

De verdediging van de Albanezen gaf toe dat de twee in de woning waren om voor de cannabisplanten te zorgen maar pleitte voor enige mildheid. “Dit zijn niet de mensen die met de grote winst gaan lopen”, klonk het. “Dit zijn de mensen die ingehuurd worden om de plantage te verzorgen en te bewaken, en die daarop ingaan omdat ze nergens anders werk vinden om in hun levensonderhoud te voorzien.”

Uitspraak op 21 september.