Al 300.000 km op de teller, maar 20 jaar oude Volkswagen begint dankzij ‘Hoverboys’ nu pas aan avontuur van z'n leven Robby Dierickx

26 juli 2019

16u11 0 Overijse Op maandag staan David en Ivan Dendauw, beiden afkomstig uit Eizer (Overijse), aan de start van de Undie500. Aan die roadtripwedstrijd mogen alleen wagens van meer dan 20 jaar oud deelnemen. De broers trekken met hun Volkswagen Cabrio – die al 300.000 kilometer op de teller heeft – naar Tsjechië.

In vijf dagen tijd een trip van 2.500 kilometer door tien verschillende landen maken: David (23) en Ivan Dendauw beginnen komende maandag in onze hoofdstad aan een ongetwijfeld onvergetelijk avontuur. Ze nemen immers deel aan de Undie500 en gaan via Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk, Italië en Slovenië naar Tsjechië. “Aan de wedstrijd mogen alleen wagens van meer dan twintig jaar oud deelnemen”, zegt David Dendauw. “Wij staan met een oude Volkswagen Cabrio aan de start. De wagen, die we de voorbije weken gepimpt hebben, heeft al 300.000 kilometer op de teller. We voerden enkele noodzakelijke herstellingen uit, waarna hij gekeurd werd. We hopen dat we op 2 augustus zonder problemen in Tsjechië over de eindmeet kunnen rijden.”

Plezier centraal

Het mag dan wel als een wedstrijd omschreven worden, toch is het bij de Undie500 niet de bedoeling om als eerste te finishen. “Onderweg moeten wel enkele opdrachten uitgevoerd worden”, aldus nog David Dendauw. “Bij de Undie500 staat plezier dan ook centraal. Overnachten doen we trouwens elke nacht in een tentje op een camping. En elke avond krijgen we de route voor de daaropvolgende dag. Het is de eerste keer dat we deelnemen aan dit evenement, maar in het verleden hebben we ook al aan soortgelijke wedstrijden met brommers deelgenomen.”

De broers rijden onder de naam ‘Hoverboys’, een verwijzing naar het muziekgroepje waarvan ze ondertussen al enkele jaren lid zijn. De Hoverboys brengen Nederlandstalige rap.