Afgenomen COVID-testen spoorloos verdwenen Margo Koekoekx

21 mei 2020

21u05 0 Overijse Enkele dagen geleden verdwenen de afgenomen tests van patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus uit het medische triagecentrum in Overijse. Hoe dat is kunnen gebeuren, is onduidelijk.

Burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA) bevestigt het verhaal: “Die mensen hebben een nieuwe test ondergaan. De resultaten ervan komen donderdag of vrijdag binnen. Het is natuurlijk heel vervelend dat zij enkele dagen langer in quarantaine moesten blijven in afwachting van de resultaten.”

Om hoeveel tests het precies ging, is niet geweten.