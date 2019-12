Advocaat burgerlijke partij: “Neretsé wilde Tutsi’s uitroeien” WHW

12 december 2019

18u16 0 Overijse “Fabien Neretsé was geen genocideleider op nationaal niveau, maar hij deelde hun ideologie. Hij deed wat hij moest doen op zijn niveau. Hij deelde hun doelstelling, die van de uitroeiing (van de Tutsi’s)”, pleitte Eric Gillet, advocaat van de burgerlijke partij, vandaag voor het Brusselse assisenhof.

Volgens de advocaat heeft de verdediging van Neretsé tijdens het proces alleen nog maar gepraat over wettige zelfverdediging. “In zijn gedachtegang geeft hij geen vrienden of buren aan, en geeft hij vijanden aan. Dat is de hele genocidaire ideologie samengevat in twee alinea’s.” Gillet meent dat de beschuldigde zich al meerdere keren heeft verscholen achter de rechtvaardiging dat hij zich moest beschermen. Zo zei hij tijdens zijn uitleg waarom hij kogels uitdeelde, dat “invallen van het Rwandees Patriottisch Front (FPR) moesten vermeden worden.”

Volgens de advocaat werden ongeletterde boeren, van wie de dagelijkse bezigheid overleven was, “vermalen” door de genocidaire machine, en speelde Neretsé daar zijn rol in, door hen aan te moedigen om Tutsi’s te doden. Hij haalde een getuige aan die gezegd had dat de beschuldigde op het einde van de dag de biertjes betaalde. “Ze moesten propaganda ondergaan die al jaren duurde, en dagelijks leugens ondergaan die zelfs vandaag nog worden verspreid.”

Neretsé, een 71-jarige Rwandees die in Frankrijk woont, staat terecht voor genocide en oorlogsmisdaden. Hij wordt ervan beschuldigd mededader te zijn van de moord op een onbepaald aantal mensen, van wie er dertien geïdentificeerd zijn. Onder hen de Belgische Claire Beckers, haar man Isaïe Bucyana en hun dochter Katia. Ook zou hij vanaf half april 1994 in zijn geboortedorp Mataba een Interahamwe-militie hebben opgericht, onderhouden en gefinancierd, een militie die volgens de aanklacht verantwoordelijk is voor talrijke misdaden.Nere