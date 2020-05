Aanhoudende droogte laat zich nu al voelen: geen druppel water meer uit de kraan op verschillende plaatsen in Overijse Margo Koekoekx en Robby Dierickx

22 mei 2020

08u14 66 Overijse Op sommige plaatsen in het Vlaams-Brabantse Overijse, vooral in Jezus-Eik, kwam gisterenavond geen druppel meer uit de kraan door een te lage waterdruk. Daar waar dat wel nog het geval is, vraagt de gemeente om zo spaarzaam mogelijk te zijn met water.



De hulpverleningsdiensten laten weten dat er een probleem is met het waterpeil door de aanhoudende droogte, infrastructuurwerken en een extreem hoog waterverbruik gisteren. “Als er brand uitbreekt, zou dat voor grote problemen kunnen zorgen. Wees dus spaarzaam met water zodat zij zeker hun werk kunnen doen”, schrijft de gemeente in haar oproep op sociale media.

“Het is niet zeker of de problemen vandaag van de baan zullen zijn. De watertoren kon vannacht niet volledig bijgevuld worden, mede door de infrastructuurwerken die elders bezig zijn. De boodschap is: blijf zuinig omspringen met water en ga zeker nu geen tuin sproeien, auto’s wassen of zwembadjes vullen”, zegt burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002–N-VA). “Alleen zo kunnen we ervoor te zorgen dat iedereen nog water uit de kraan krijgt.” Vooral in Jezus-Eik zijn er problemen met de watertoevoer.



Eerder deze week kregen inwoners van elf Vlaams-Brabantse gemeenten al een “dwingende oproep” om de komende dagen zuinig te zijn met water. Die oproep zette gisteren alvast geen zoden aan de dijk, want Overijse stond niet op die lijst. De Watergroep zag gisteren een dubbel zo hoog verbruik dan normaal.

Onder meer het sproeien van het gazon, het wassen van de auto en het vullen van zwembadjes wordt door De Watergroep afgeraden. Op die manier wil het drinkwaterbedrijf garanderen dat iedereen voldoende water ter beschikking heeft.

Watervoorziening

Overijse wordt bevoorraad door het waterreservoir in Meerbeek. “Eén van de productiebronnen van Meerkbeek is het waterproductiecentrum van Huldenberg dat eind 2019 omwille van noodzakelijke renovatiewerken uit dienst werd genomen”, aldus Kathleen De Schepper, corporate woordvoerder De Watergroep. Ze beschikken daardoor niet over de volle capaciteit.

