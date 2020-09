63-jarige Overijsenaar verbreekt wereldrecord speed-skydiven: waaghals haalt 506,35 kilometer per uur Robby Dierickx

20 september 2020

De 63-jarige Luc Maisin uit het Vlaams-Brabantse Overijse heeft zaterdag in Nederland drie achtereenvolgende wereldrecords verbroken op een internationale wedstrijd speed-skydiven, waarbij deelnemers op vier kilometer hoogte uit een vliegtuig springen en een vrije val maken. Zaterdag behaalde de Overijsenaar een topsnelheid van 506,35 kilometer per, de hoogst gemeten snelheid ooit. Vorig jaar behaalde hij ook al het Belgisch record.

Speed-skydiven is een discipline van het valschermspringen die er in bestaat om, vertrekkend vanop een hoogte van vier kilometer, een zo hoog mogelijke snelheid te behalen boven de 1.700 meter. De gemiddelde snelheid van de drie opeenvolgende snelste seconden boven deze hoogte worden geregistreerd. De totale gemiddelde snelheid van alle acht sprongen samen bepaalt wie de winnaar is. Het is de snelste niet-gemotoriseerde sport ter wereld. En in die sport vestigde de 63-jarige Luc Maisin zaterdag drie achtereenvolgende wereldrecords.

Decoratiewinkel

In zijn tweede van acht sprongen behaalde de waaghals een topsnelheid van 503,65 kilometer per uur, maar twee sprongen later werd dat record al verbeterd tot 503,91 kilometer per uur. In de zevende sprong behaalde hij zelfs een topsnelheid van 506,35 kilometer per uur. De Belg, die tijdens de week een decoratiewinkel in Overijse uitbaat, won de internationale wedstrijd met een gemiddelde snelheid over de acht sprongen van 498,19 kilometer per uur.

In augustus hoopte Luc Maisin te kunnen schitteren op het wereldkampioenschap in Siberië, maar dat werd door het coronavirus uitgesteld naar volgend jaar. In 2019 won de Overijsenaar de wereldbeker al.