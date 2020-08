60ste editie Vlaamse Druivenkoers: “Kom niet kijken! Volg van thuis” Margo Koekoekx Robby Dierickx

21 augustus 2020

18u04 0 Overijse Dit jaar staat een speciale editie van de Vlaamse Druivenkoers op het programma. De 60ste keer gaat wel degelijk door op 29 augustus doorgaan zoals gepland, maar mét bijkomende maatregelen. “Volg de koers van thuis en kom niet af!”, klinkt het.

De meest op vallende maatregel die de organisatoren nemen is de oproep om thuis te blijven. Heel anders dan anders maar niet zo verwonderlijk gezien de situatie van afgelopen maanden.

Zowel de organisatoren Flanders Classics als de Sportvrienden Overijse namen in nauw overleg met de gemeente en een gespecialiseerd Covid-team de extra maatregelen. “De gezondheid en veiligheid van supporters, medewerkers en renners krijgen absolute voorrang”, klinkt het bij hen allen.

Publiek is niet welkom aan de start, de finish en ook niet onderweg. “We raden daarnaast absoluut af naar het evenement te komen. Er geldt trouwens een samenscholingsverbod voor meer dan 10 personen, kinderen inbegrepen. Wie toch in de buurt van het parcours of de wedstrijd moet zijn, zal verplicht zijn een mondmasker te dragen.”

Om de 60ste editie niet onopgemerkt voorbij te laten gaan kan je de koers live volgen via sporza. Surf 29 augustus naar sporza.be en volg mee vanaf 16.00 uur.

Meer informatie vind je hier.

Aangepaste verkeersorganisatie

Bepaalde straten gaan op bepaalde tijdstippen niet of moeilijk toegankelijk zijn. Een overzicht van de verkeerswijzigingen die de koers met zich meebrengt vind je op de gemeentelijke website.