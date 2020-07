40ste editie Omelettenkermis VOK Jezus-Eik afgelast door coronavirus Robby Dierickx

22 juli 2020

09u10 0 Overijse Ze hadden er lang naar uitgekeken, maar de leden van voetbalclub VOK Jezus-Eik moeten de veertigste editie van de Omelettenkermis afgelasten. Boosdoener is uiteraard het coronavirus.

Met jaarlijks meer dan 500 eters is de Omelettenkermis van VOK Jezus-Eik een vaste waarde in het gehucht van Overijse. Op 4, 5 en 6 september zou de veertigste editie plaatsvinden, maar na veel wikken en wegen heeft het bestuur beslist om het eetfestijn volledig af te gelasten. Het coronavirus gooit roet in het eten. “Als organisatie kunnen we noch onze bezoekers, noch onze leden de garantie bieden op een plezante Omelettenkermis. Laat staan een feestelijke gelet die veertigste verjaardag”, klinkt het.

Ondertussen is het bestuur wel al gestart met de voorbereiding van de editie van volgend jaar. Die zal – als het coronavirus het op dat moment wel toelaat – op 3, 4 en 5 september plaatsvinden.