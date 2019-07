20ste editie Keizer Karelfeesten met extra aandacht voor rolstoelgebruikers RDK

29 juli 2019

09u37 6 Overijse In het centrum van Tombeek (Overijse) vindt op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 augustus de twintigste editie van de Keizer Karelfeesten plaats. Opnieuw staan sport, muziek en amusement centraal. Dit jaar gaat er extra aandacht naar rolstoelgebruikers uit.

Vrijdagavond gaat de twintigste editie van de Keizer Karelfeesten van start met de jaarlijkse quiz. Zaterdag om 15 uur wordt het startschot van de wielerwedstrijd De Grote Prijs Garage Defrancq gegeven. Coverband InGenius trekt vervolgens de feestavond op gang. Aansluitend staat DJ Dobble D achter de draaitafels.

Op zondag is er de traditionele rommelmarkt en kan iedereen tractors bewonderen. Om 11 uur treedt de Koninklijke Fanfare De Lanezonen op in de feesttent. In de namiddag staat ‘The Cast speelt Will Tura’ op het programma. Voor dit optreden worden alle bewoners van de woonzorgcentra in de buurt uitgenodigd. Om hen te verwelkomen, worden speciale matten voorzien die het de rolstoelgebruikers gemakkelijker moeten maken om toegang te krijgen tot de feesttent. Er is ook door de organisatie een rolstoeltoegankelijk toilet voorzien.