20 maanden cel voor ‘relatie’ met 14-jarig meisje WHW

27 januari 2020

12u25 0 Overijse Een man uit Overijse is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden omdat hij een 14-jarig meisje had aangerand. In 2018 had de man een relatie met het meisje waarbij het tot seksuele contacten was gekomen. Het meisje had weliswaar ingestemd met die contacten maar kon dat eigenlijk niet, gezien haar jonge leeftijd.

De jongeman kwam in 2016 al in het vizier van het gerecht nadat hij bij een ruzie zijn toenmalige vriendin hardhandig had aangepakt. Het parket stelde hem toen een minnelijke schikking voor, maar die werd niet betaald. In 2018 stapte de vader van een 14-jarig meisje naar de politie omdat hij erachter was gekomen dat zijn dochter een relatie had met dezelfde jongeman. Uit de sms-berichten die de jongeman en het meisje hadden uitgewisseld, bleek dat het meermaals tot seksuele contacten was gekomen. Het meisje had weliswaar met die contacten ingestemd maar gezien haar jonge leeftijd kon ze geen geldige toestemming geven. De twintiger beweerde dat hij niet wist dat het meisje zo jong was maar dat vond de rechtbank niet geloofwaardig omdat hij haar gezin goed kende en lange gesprekken had met het meisje. Bovendien was de rechtbank van oordeel dat hij van het meisje had geprofiteerd. “De seksuele contacten waren voor hem enkel gericht op zijn eigen bevrediging”, klonk het. “Het meisje verkeerde ook in de waan dat zij een exclusieve relatie had met de verdachte, terwijl zij voor hem enkel een tussendoortje was, naast de relatie met zijn partner.” De man kreeg 5 maanden cel voor de slagen aan zijn partner en 20 maanden cel voor de aanranding. Omdat er volgens de rechtbank recidivegevaar was, werd hij op de zitting meteen aangehouden.