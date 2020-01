166 van de 2.369 op snelheid gecontroleerde bestuurders geflitst in december Robby Dierickx

17 januari 2020

15u28 0

De lokale politie Druivenstreek heeft in heel december op verschillende plaatsen in Overijse de snelheid van 2.369 automobilisten gecontroleerd. 166 van hen duwden het gaspedaal te diep in. De overige 93 procent hield zich wel aan de maximumsnelheid. Bij de alcoholcontroles liepen dertien mensen tegen de lamp omdat ze teveel gedronken hadden, zeven bestuurders testten positief op drugs achter het stuur. In totaal werden 437 bestuurders aan een ademtest onderworpen.

Daarnaast kregen 31 mensen een boete omdat ze hun gsm achter het stuur gebruikten. De politie laat weten dat het aantal controles op afleiding achter het stuur zal toenemen omdat de kans op een ongeval vier keer groter is wanneer je belt tijdens het rijden.

In het kader van inbreuken op uitgezonderd plaatselijk verkeer om het sluipverkeer terug te dringen, werden in december 87 pv’s opgesteld. Tot slot werden negentig fietsers gecontroleerd op de aanwezigheid van correcte verlichting. Er werden acht overtredingen vastgesteld.