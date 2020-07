165 inwoners Tombeek hopen met petitie oplossing te forceren voor gevaarlijke verkeerssituatie Robby Dierickx

31 juli 2020

09u17 1 Overijse Al jaren klagen de inwoners van Tombeek over de gevaarlijke verkeerssituatie in het gehucht van Overijse. Nu vragen ze met een petitie om eindelijk iets aan de situatie te doen. Vooral het kruispunt van de Waversesteenweg met de Lanestraat is volgens de inwoners een zwart punt.

Francis Panichelli is de initiatiefnemer van de petitie en kon 165 dorpsgenoten overtuigen om hun handtekening te zetten. “Niet weinig in een klein gehucht als Tombeek”, klinkt het fier. “Maar de situatie is ook ernstig. Het kruispunt van de Waversesteenweg met de Lanestraat is ronduit levensgevaarlijk. De maximumsnelheid bedraagt er 70 kilometer per uur, maar niemand lijkt zich aan die beperking te houden. Vorige week nog reed ik achter een vrachtwagen, die 85 kilometer per uur haalde. Al regelmatig gebeurden er zware ongevallen, soms met dodelijke afloop. En toch is er in al die jaren nog niets veranderd. Ook ter hoogte van de ingang van woonzorgcentrum Tombeekheyde, op 300 meter van het kruispunt, is het levensgevaarlijk. Dat brengt niet alleen de werknemers van het woonzorgcentrum, die de petitie massaal mee ondertekenden, in gevaar maar ook de vele bezoekers.”

50 kilometer per uur

Donderdag werd de petitie verstuurd naar onder meer Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters, burgemeester van Overijse Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA), mobiliteitsschepen Peter Lombaert (Groen) en Tom Roelants, administrateur-generaal van Wegen en Verkeer. “We vragen een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur én flitspalen”, aldus nog Panichelli. “Daarnaast moeten er ook zebrapaden komen, want soms moeten voetgangers een kwartier wachten alvorens ze de Waversesteenweg kunnen oversteken. Indien mogelijk, zouden er ook verkeerslichten moeten komen. Alleen zo kan de verkeersveiligheid in ons dorp verhoogd worden.”