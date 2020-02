131 kilometer lange wandellus in Dijleland in nieuw jasje Robby Dierickx

11 februari 2020

15u06 0 Overijse In Terlanen bij Overijse is dinsdag de vernieuwde Streek-GR Dijleland, een wandellus van 131 kilometer tussen Leuven en Mechelen ingewandeld. De wandelroute voor langeafstandswandelaars werd grondig gescreend en aangepast en de bijhorende gids werd in een nieuw jasje gestoken.

De Streek-GR Dijeland was al meer dan tien jaar oud en was daarom aan vernieuwing toe. De vernieuwingsoperatie van de 131 kilometer lange wandellus tussen Leuven en Mechelen, door de valleien van de Dijle en haar zijrivieren, nam een jaar in beslag. “We zetten stevig in op een versterking van het wandelaanbod”, zegt Monique Swinnen (CD&V), gedeputeerde voor toerisme. “Een sterk wandelproduct voor de sportieve stapper en trektochtenmaker mag niet in het aanbod ontbreken”, vult Rik Röttger, voorzitter van Grote Routepaden, aan. “Vandaar dat Toerisme Vlaams-Brabant en de Grote Routepaden elkaar snel vonden in een vernieuwde samenwerking.”

Dagetappes

Tijdens de vernieuwingsoperatie werd het traject van de Streek-GR Dijleland grondig gescreend en waar nodig hertekend. Nieuw is de indeling in zeven op elkaar aansluitende dagetappes met aan het begin- en eindpunt openbaar vervoer. Ook de gids werd in die zin herwerkt, met een overzichtskaart per etappe, een wegbeschrijving in wijzer- en tegenwijzerzin met bijhorende, duidelijke detailkaarten. De gids kost 9 euro en is te verkrijgen in de boekhandel, de toeristische infokantoren, bij Toerisme Vlaams-Brabant (www.toerisme.vlaamsbrabant.be/publicaties) en bij de vzw Grote Routepaden.