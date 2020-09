“Wilde hij haar echt kapot maken of gewoon pijn doen?” Verdediging Ololo wuift moord weg en gaat voor opzettelijke slagen met dood tot gevolg

Overijse

Volgens de verdediging van James Ololo (58) is de dood van Elizabeth Wafula drie jaar geleden het gevolg van opzettelijke slagen, die uiteindelijk geleid hebben tot haar dood. “Wilde hij haar echt kapot maken of gewoon pijn doen?”, richtte Ololo’s advocaat zich tot de jury. Zij oordelen vrijdag over de schuldvraag.