Promoties, fuiven en geen sluitingsdag: taverne De Met neemt maatregelen om verlies tijdens werken S-bocht te beperken Robby Dierickx

04 maart 2020

16u58 0 Overijse Maandag zijn de ingrijpende werken gestart in de zogenaamde S-bocht op de Brusselsesteenweg in Overijse. Het centrum van de druivengemeente is daardoor anderhalve maand moeilijk bereikbaar. Nu al voelen handelaars de gevolgen van de werken en daarom starten ze met allerlei acties. Zo schrapt taverne De Met haar sluitingsdag, strooien de zaakvoerders met promoties en organiseren ze zelfs fuiven.

Over een afstand van 700 meter wordt het volledige wegdek van de Brusselsesteenweg vernieuwd. Door die werken is het centrum van Overijse echter heel moeilijk bereikbaar. “En dat voelen we heel hard”, zegt Pascal Anciaux van taverne De Met. “Maandag en dinsdag kregen we tot de helft minder klanten dan normaal over de vloer. Daarom passen we onze werking de komende weken wat aan.”

Zo is de taverne tijdelijk zeven dagen op zeven open. “Normaal zijn we op zaterdagmiddag en op zondag gesloten, maar dat kunnen we ons nu niet meer permitteren”, aldus nog Pascal Anciaux. “Daarnaast is er een dagelijkse korting op één van de gerechten. Zo serveren we vandaag (woensdag, red.) balletjes in tomatensaus aan 12 in plaats van 17 euro. Met de brouwer hebben we ook een akkoord bereikt waardoor klanten een tweede biertje krijgen wanneer ze er eentje bestellen.”

Schade beperken

Voorts organiseren de zaakvoerders de komende weken ook twee fuiven en een karaokeavond. “Evenementen die hier anders nooit plaatsvinden, maar we moeten de financiële schade beperken. De vaste kosten veranderen niet, dus is het zaak om voldoende opbrengsten te genereren. Tot slot kreeg iedereen die in februari bij ons kwam eten een waardebon. Die bon mogen ze tijdens de werken gebruiken en geeft hen recht op twintig procent korting op een maaltijd”, besluit Anciaux.