‘Nacht van de Duisternis’: gemeenten organiseren verschillende activiteiten in Zoniënwoud RDK

10 oktober 2019

09u34 3 Overijse Komende zaterdag wordt in heel wat gemeenten de ‘Nacht van de Duisternis’ gevierd. In Overijse en Hoeilaart staan verschillende activiteiten in het Zoniënwoud gepland.

Zo organiseren de gemeente Overijse, GC De Bosuil, Chiro Overijse, de dorpsraad van Jezus-Eik, het Agentschap Natuur en Bos en de provincie Vlaams-Brabant een tocht door het donker in het bos. Gezinnen trekken met een lampion in de hand door het Zoniënwoud en ontdekken er de verhalen over authentieke figuren uit Jezus-Eik. Onderweg zijn er mysterieuze spektakels. Tussen 18 en 20.40 uur vertrekt er elke 20 minuten een wandeling van 2,5 kilometer. Het vertrek is aan GC De Bosuil. De deelnameprijs bedraagt 5 euro per persoon en in die prijs zitten een lampion, een drankje en een hapje. Inschrijven kan via www.overijse.be/mysterieuzebossen.

Ook in Hoeilaart wordt de ‘Nacht van de Duisternis’ gevierd. Aan het kasteel van Groenendaal in de Duboislaan vertrekt tussen 18.30 en 20 uur telkens een groep van 20 jongeren tussen 10 en 16 jaar voor en avondspel diep in het Zoniënwoud. Ook hier bedraagt de deelnameprijs 5 euro per persoon. Vooraf inschrijven is verplicht en kan op www.hoeilaart.be/activiteiten/mysterieuze-bossen-woods, en aan de balie van het GC Felix Sohie.