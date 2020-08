‘Druif-in’ laat je in je bubbel genieten van openluchtfilm Robby Dierickx

05 augustus 2020

08u40 0 Overijse Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus kunnen Overijsenaren genieten van openluchtfilms tijdens de ‘Druif-in’ in vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat. Alles wordt op een coronaveilige manier georganiseerd en een film bijwonen doe je in je bubbel.

Nu er dit jaar geen Druivenfeesten zijn als gevolg van het coronavirus, organiseert de gemeente Overijse het project ‘Buitengewone Zomer’, waarbij allerlei activiteiten uitgewerkt worden. Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus wordt in dat kader een ‘Druif-in’ georganiseerd. Overijsenaren kunnen in hun eigen bubbel – liefst te voet of met de fiets – naar vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat afzakken voor vier films. De gemeente voorziet in strandstoelen en bankjes, en voor eten en drinken kunnen de bezoekers terecht in ‘Den Ottobus’.

Op zaterdag om 20.30 uur wordt de film La La Land getoond, op zondag staan drie films gepland: de Nederlandstalige versie van De Leeuwenkoning (10 uur), de originele versie van Toy Story 4 (15 uur) en 1917 (om 20.30 uur). De deuren openen telkens een halfuurtje vroeger. De filmvoorstellingen zijn gratis, maar inschrijven op voorhand is verplicht via deze link.

Nu vrijdag om 20 uur vindt ook de Quiz Royal in het park van ’t Kasteeltje plaats. De deelname is gratis en gebeurt per bubbel. Inschrijven kan ook via de website van Buitengewone Zomer.