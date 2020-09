‘Don Juan’ krijgt 4 jaar cel voor aftroggelen van 330.000 euro Wouter Hertogs

10 september 2020

16u01 0 Overijse Een oplichter uit Tienen die twee mannen Een oplichter uit Tienen die twee mannen 330.000 euro afhandig maakte , is veroordeeld tot 4 jaar cel. De verdachte had de twee slachtoffers verleid en hen vervolgens een hoop leugens op de mouw gespeld, zodat ze hem geld zouden geven. Hij had de twee mannen ook onder druk gezet en bedreigd.

De twee slachtoffers waren goede vrienden van elkaar. De eerste van hen kreeg een relatie met de vermoedelijke oplichter en die zou van diens verliefdheid gebruikgemaakt hebben om geld te vragen voor zijn projecten. Op die manier zou hij 95.000 euro gekregen hebben. Het tweede slachtoffer vertrouwde de man ook blindelings, aangezien die een relatie had met zijn vriend en trapte eveneens in de fantasieverhalen van de oplichter. Die beweerde dat hijzelf of zijn zoon bedreigd werden met de dood en grote sommen geld moesten betalen. Daarbij gaf hij zich telefonisch ook uit voor een zekere ‘Vladimir’ om het slachtoffer zelf te bedreigen en meer dan 200.000 euro los te krijgen. Beide slachtoffers dienden uiteindelijk een klacht in waarna de verdachte werd opgepakt. Toen die echter vrijkwam onder voorwaarden, schond hij die voorwaarden meteen en vloog opnieuw achter de tralies. Enkele maanden later kwam hij onder elektronisch toezicht te staan, maar de man knipte zijn enkelband door en vluchtte naar Kazachstan. Van daaruit bleef hij de slachtoffers lastigvallen en 75.000 euro eisen. Uiteindelijk kon de man in april van dit jaar opgepakt worden op Heathrow Airport. Volgens de man had hij de slachtoffers nooit bedreigd en ging het om giften.