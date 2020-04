De lockdown van paracyclist Kris Bosmans (39): “Coronacrisis bemoeilijkt revalidatie na zware val”

Overijse

Net als u en ik blijft ook paracyclist Kris Bosmans (39) ondertussen al bijna een maand 'in zijn kot'. De lockdown bemoeilijkt echter de revalidatie van de Overijsenaar, die in november vorig jaar zwaar ten val kwam tijdens de Zesdaagse van Gent. Een bezoek aan de kinesist is immers verboden. Ondertussen werden de Paralympische Spelen – die Kris gezien zijn blessure niet gehaald had – wel uitgesteld. "Het enige positieve aan deze crisis."