‘Buitengewone Zomer’ blijkt waardige vervanger van afgelaste Druivenfeesten Robby Dierickx

13 juli 2020

11u25 3 Overijse Door het coronavirus werden de Druivenfeesten in Overijse afgelast, maar in de plaats heeft de gemeente wel een alternatief zomerprogramma uitgewerkt. De komende weken staan tal van activiteiten gepland in het kader van ‘Buitengewone Zomer’. Het officiële startschot wordt nu donderdag gegeven, al vinden de ‘Buitengewone G-Spelen’ woensdag al plaats.

Toen het schepencollege van Overijse enkele weken geleden besliste om de jaarlijkse Druivenfeesten af te gelasten als gevolg van het coronavirus leek het een troosteloze zomer te gaan worden voor de inwoners van de druivengemeente. Maar al snel werd aan een alternatief gewerkt: ‘Buitengewone Zomer’. En nu is een eerste deel van de planning klaar. Donderdag geeft het schepencollege het officiële startschot op de wekelijkse markt. De burgemeester en schepenen slaan er hun tenten immers op om ‘Overijse Kampeert’ te lanceren. Inwoners worden opgeroepen om komend weekend in hun eigen tuin of op een camping in Overijse te kamperen.

Maar de officieuze start van het alternatief programma is eigenlijk woensdag al. Dan vinden op het atletiekpark Den Heurk de ‘Buitengewone G-Spelen’ plaats. Iedereen kan er samen met de atleten met een handicap sporten. Ook op woensdagen 19 en 26 augustus vinden de G-Spelen er plaats.

Dakconcert

Op zaterdagavond 25 juli staat ‘Straffen Toebak’ dan weer om 20 uur op het dak van het administratief centrum De Vuurmolen. Daar brengen ze Nederlandstalige covers. Iedereen kan al wandelend via het uitgestippeld parcours luisteren naar de muziek. Voorts zijn er nog een ‘Buitengewone Picknick’ (31 juli tot 2 augustus), een ‘Quiz Royal’ (7 augustus) en een ‘Druif-incinema’ (15 en 16 augustus).

Ook in het tweede deel van augustus en in september wil de gemeente nog activiteiten organiseren, maar dat programma staat nog niet vast omdat er rekening gehouden moet worden met de veranderende coronaregels. Net als bij het eerste deel zullen inwoners ook nu zelf ideeën kunnen indienen. Het volledige programma kan je hier terugvinden.