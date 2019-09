Zwemmedaille van overleden Sam (5) maakt unieke wereldreis met achtertante Birger Vandael

30 september 2019

30 september 2019

17u55 0 Oudsbergen De zwemmedaille van de overleden Sam Cremers (5) uit Gruitrode meenemen op wereldreis. Daar zorgde zijn achtertante Jacinta voor, samen met haar man Frank Abbing. "Op die manier zorgen we ervoor dat Sam zeker niet vergeten wordt", aldus Jacinta. Het reisverhaal van het koppel kon je eerder al in onze krant lezen.

Eén van de trouwste volgers van het koppel is Inge Pirar, de moeder van Sam. Ze is naar eigen zeggen ongelofelijk onder de indruk van haar nicht Jacinta. Ruim anderhalf jaar geleden kwam Sam op vijfjarige leeftijd om het leven bij een verkeersongeval. Het was een vreselijk drama voor de hele familie en Jacinta staat dan ook graag stil bij het verlies van haar neefje.

In mei 2017 begonnen Frank (65) en Jacinta (54) uit Hoegaarden aan het avontuur van hun leven. Ze trokken naar het Canadese Vancouver waar ze begonnen aan een onmogelijk gewaande fietstocht tot in Patagonië, het meest zuidelijke punt van het Amerikaans continent. 25.000 kilometer later is het koppel nog steeds dapper onderweg en hebben ze Argentinië bereikt.

Zwemmedaille

“Voor we aan onze reis begonnen, hadden Inge en ik eigenlijk niet zo heel veel contact”, vertelt Jacinta. “We schelen meer dan tien jaar en we wonen ook op een hele afstand van elkaar. Natuurlijk zijn er jaarlijks wel de klassieke familiefeesten, maar daar bleef het dan ook bij. Inge raakte echter verslingerd aan de verhalen op onze blog en zo kregen we steeds meer contact. Eind 2017 besloten we dan ook om Kerst in Hoegaarden door te brengen. We hadden met Inge afgesproken dat we in elk geval een namiddag zouden langskomen om elkaar te zien en de kinderen beter te leren kennen.”

Helaas is het nooit zover mogen komen. “Ik weet nog dat we op 14 december 2017 in Amsterdam waren geland en een dag later thuiskwamen bij mijn ouders in Hoegaarden. Een uurtje later kwam dat vreselijke nieuws dan binnen...”, zucht Jacinta. “Een dag later zijn we met mijn moeder bij hen langsgegaan en vroegen we wat we voor hen konden doen. Inge gaf ons een zwemmedaille van Sam. Zo ontstond het idee om hier een heel jaar lang iets mee te doen.”

En bijgevolg was de medaille van Sam ruim een jaar lang bij elke etappe van de reis aanwezig. De ene keer al wat subtieler in de achtergrond, de andere keer groots en centraal. “Toen we de volgende Kerst weer even naar Hoegaarden kwamen, hebben we hem weer meegenomen, met de sporen van het vele reizen. Op die manier heeft die medaille, en het verhaal van Sam, nog een mooie wereldreis gemaakt”, glimlacht Jacinta.

Speciaal fotoboek

Uiteindelijk maakte Inge een fotoboek waarin te zien is op welke plekken de medaille van Sam geweest is. “Heel veel foto’s hebben een extra betekenis. Zo ligt de medaille bij een houten ezel, omdat hij daar een knuffel van had. Dankzij de foto’s kunnen we over hem praten, wat niet altijd gemakkelijk is”, vertelt ze. “Het is belangrijk dat je het taboe doorbreekt en zulke verhalen niet opkropt. We zijn Jacinta dan ook erg dankbaar voor hun geste en blijven haar reisverhalen geboeid volgen.”