Werking De Krekel met twee jaar verlengd BVDH

30 mei 2019

17u09 0 Oudsbergen Samen met Covida engageert de gemeente Oudsbergen zich om de werking van De Krekel na afloop van dit jaar opnieuw met twee jaar (2020 & 2021) te verlengen. De Krekel is een opvanginitiatief voor kinderen en jongeren met een beperking vanaf 4 jaar.

Volgens schepen van Sociale Zaken Kurt Plessers (CD&V) kan De Krekel de huidige locatie in de buitenschoolse kinderopvang Pagadder in Meeuwen blijven gebruiken om de activiteiten te organiseren. “Daarnaast kan de Krekel ook gebruik blijven maken van de busjes van de gemeente Oudsbergen voor bijvoorbeeld daguitstappen. Covida zorgt voor de nodige personeelsinzet.”

In De Krekel wordt er gezorgd voor een gevarieerd vrijetijdsaanbod. De laatste tijd is er een toename van het aantal deelnemers aan de activiteiten. De opvang wordt steeds om de 14 dagen georganiseerd, ook tijdens de schoolvakanties. In juli is het gesloten en in augustus is er het Krekelkamp. De openingsuren blijven onveranderd, van 10 tot 15.30 uur. Alle kinderen en jongeren met een beperking vanaf 4 jaar zijn steeds van harte welkom om samen met de begeleiders allerhande mooie knutselwerkjes te maken, zich uit te leven met sporten en spelletjes en plezante uitstappen te beleven.