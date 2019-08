Werken aan Weg naar Helchteren BVDH

19 augustus 2019

Aannemer Nelis Wegenbouw start weldra met herstellingswerken aan het wegdek en de nutsleidingen van de Weg naar Helchteren. Het wegvak vanaf de verkeerslichten in het centrum tot aan huisnummer 37 wordt onder handen genomen in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. De werken nemen vijf werkdagen in beslag en worden uitgevoerd tussen 19 augustus en 6 september. De exacte datum is nog niet gekend. Tijdens de werken wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd op de Weg naar Helchteren ter hoogte van de werfzone. Plaatselijk verkeer kan de woning altijd bereiken of verlaten. Het verkeer vanuit Meeuwen richting Helchteren kan omrijden via de Peerderbaan en de Elzenstraat. In de Elzenstraat wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer richting de Weg naar Helchteren ingevoerd, om de vlotte verkeersdoorstroming te garanderen. Alle gebruikers van De Lijn die de bus nemen richting Hechtel/Peer op de Weg naar Helchteren en in de Elzenstraat stappen best op aan een andere bushalte.