Werken aan N730 zullen voor beperkte hinder zorgen BVDH

01 juli 2019

14u34 0 Oudsbergen Aannemer Roebben voert op woensdag 3 en donderdag 4 juli in opdracht van AWV asfaltherstellingen uit op verschillende locaties op de N730. Dat gebeurt telkens van 7 tot 18 uur.

De N730 is de verbindingsweg tussen Opglabbeek, Gruitrode en Bree. Op de Breekiezel worden enkele plaatselijke herstellingen uitgevoerd. Om de hinder te beperken, kan het verkeer daar beurtelings voorbijrijden dankzij tijdelijke verkeerslichten. Er worden ook herstellingen gedaan ter hoogte van restaurant Winston 2 op de Oudsbergerweg. De Weg naar Gruitrode en de Oudsbergerweg zijn dan afgesloten vanaf het kruispunt met de Leemkuilstraat (Sentower Park) tot aan Winston 2. “Het doorgaand verkeer wordt vanuit Opglabbeek en Gruitrode omgeleid via Louwel en Opoeteren”, vertelt schepen van Openbare Werken Marco Goossens (CD&V). Voor fietsers is er weinig hinder.