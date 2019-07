Wereldtijgerdag: Hoe zou het intussen zijn met de tijgers in het Natuurhulpcentrum? Lien Vande Kerkhof

29 juli 2019

12u38 0 Oudsbergen Maandag 29 juli: de Internationale Dag van de Tijger. Geen beter moment om uit te pluizen hoe Carla en Sandro, de twee verwaarloosde tijgers die van de Spaanse dierentuin Ayamonte naar het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen werden overgebracht, het ondertussen stellen. En als we dan toch bezig zijn zoeken we ook maar meteen uit hoe het met de rest van hun kloeke kattenvriendjes zit.

Verwaarloosde circusdieren

Door geldgebrek en een personeelstekort kon in de Andalusische Zoo, die gepensioneerde circusdieren een beter leven wilde geven, niet meer voor de tijgers gezorgd worden. Carla en Sandro waren er dan ook bijzonder slecht aan toe toen ze in het Oudsbergen arriveerden. “Maar ondertussen doen ze het relatief heel goed,” stelt Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum ons gerust. “Het koppel went snel aan zijn nieuwe leefomgeving. We wisten al dat Carla slechtziend is ten gevolge van cataract. De dokter heeft haar nu uitgebreid onderzocht en uit haar bloed blijkt dat ook haar nierwaarden niet zo goed zijn. Maar we doen ons uiterste best om de dieren zo goed mogelijk te verzorgen. Voorlopig zitten ze nog in quarantaine maar binnenkort verhuizen ze naar een veel grotere buitenkooi.”

Een nieuwe thuis

Volgens de bioloog van het Natuurhulpcentrum is dit niet de plek waar Carla en Sandro hun oude dag zullen slijten. “Wij helpen dieren dieren in nood maar bieden geen permanente thuis. Het zoeken naar een nieuwe stek voor onze Spaanse vrienden wordt hoe dan ook geen gemakkelijke opdracht. Dierentuinen die zonder boe of ba eender welke tijger willen binnenhalen zijn meestal niet helemaal pluis. We zoeken bij voorkeur een dierentuin die werkt met een stamboek. Je kan tijgers in verschillende ondersoorten verdelen en je houdt dat maar beter goed bij. Voor je het weet krijg je tijgers zoals straathonden: een allegaartje van verschillende genen. Daar help je de natuur écht niet mee vooruit.”

Loslaten in het wild? Geen goed idee!

Maar een leek vraagt zich natuurlijk af waarom deze tijgers niet gewoon vrij en blij worden losgelaten in hun natuurlijke habitat, het blijven tenslotte wilde beesten. “Geen goed idee,” oppert Frederik. “Hoewel Carla en Sandro hun instinct om te jagen wellicht zullen volgen is de kans dat ze slagen in hun opzet vrijwel nihil. Een jonge tijger leert jagen in het wild samen met zijn moeder. Zonder ervaring en kennis zijn ze zowat ten dode opgeschreven. Of erger: omdat ze het gewoon zijn gevoederd te worden zullen ze de nabijheid van de mens terug opzoeken. En over die ‘natuurlijke habitat’ gesproken... we hebben geen flauw benul waar deze dieren oorspronkelijk vanaf stammen. Vandaar dat ik het belang van een stamboom zo benadruk.”

Tijgers in een Breese achtertuin

Ze zijn in het Natuurhulpcentrum hoe dan ook niet aan hun proefstuk toe. De teller van het door hen verzorgde aantal tijgers staat intussen op zes. “In 2009 vingen we twee tijgers op uit Bree. Een onwezenlijk verhaal was dat. Een Dame verklaarde aan de politie dat ze tijdens haar dagelijkse wandeling een leeuw had horen brommen. De agenten, die haar eerst voor gek verklaarden, stelden ter plekke vast dat er twee tijgers opgesloten zaten in iemand achtertuin. Die dieren werden daar uiteraard ogenblikkelijk weggehaald. Ons land hanteert een positieflijst voor zoogdieren waarin je alle wettelijk toegelaten huisdieren netjes terugvindt.” Laatst werd het Natuurhulpcentrum getipt over twee Afrikaanse servals, een middelgrote katachtige met lange poten. “Dat zijn natuurlijk gewoon wilde dieren... Hetzelfde geldt voor berberaapjes die mensen vaak meesmokkelen uit Marokko. Eens die beestjes beginnen puberen eindigen ze snel bij ons...”

Tanden, botten en penissen in poedervorm

Hoeveel tijgers er wereldwijd in gevangenschap leven valt moeilijk te tellen. De wetgeving verschilt immers overal. “Zo heb je in Texas wellicht meer tijgers in gevangenschap dan in het wild. In Dubai betekent een tijger in de woonkamer zelfs weelde en aanzien. En in Azië heb je nog steeds heel wat tijgerkwekerijen: botten, tanden, penissen,... alles wordt vermaald tot poedertjes en zalfjes en geniet een geneeskrachtige status.” Hoewel er dus nog heel wat werk aan de winkel is keurt het Natuurcentrum wilde tijgers in gevangenschap niet af over de gehele lijn. “Natuurlijk wordt er in bepaalde ‘goede’ dierentuinen nuttig wetenschappelijk onderzoek verricht naar bijvoorbeeld succesvolle herintroductieprogramma’s. Hoewel dat vaak ook foutief wordt beweerd... Er is wereldwijd nog véél werk aan de winkel... vooral inzake regelgeving.”

3890 wilde tijgers wereldwijd

De Internationale Dag van de Tijger werd voor het eerst gehouden op 29 juli 2010. Op dat moment werd het aantal wilde tijgers wereldwijd op zo'n drieduizend geschat. Om dat erbarmelijke populatiecijfer tegen 2022 te verdubbelen maakte het WWF afspraken met dertien landen waar tijgers in het wild leven. Ondertussen staat de teller op 3890 wilde tijgers. “Het gaat stilaan de goede kant op… Zo worden lokale boeren bijvoorbeeld beter geïnformeerd over hoe ze hun dieren kunnen beschermen tegen roofdieren en vermindert de jacht als dusdanig. Maar ‘t is toch wel straffe kost als je beseft dat Sandro en Carla deel uitmaken van een bedreigde diersoort die een eeuw geleden nog meer dan 100.000 exemplaren telde…”