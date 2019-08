Weg naar Zwartberg vanaf maandag afgesloten BVDH

09 augustus 2019

11u55 3 Oudsbergen Vanaf maandag 12 augustus wordt de Weg naar Zwartberg afgesloten. Er geldt dan een omleiding via het industrieterrein. In november 2019 zullen de werken klaar zijn.

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt nog tot het najaar op de Weg naar Meeuwen (N76) in Oudsbergen. De kruispunten met de Bedrijfsstraat en de Weg naar Zwartberg krijgen een nieuwe inrichting om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. De afgelopen week werd ‘s nachts de rotonde op de N76 ter hoogte van de Weg naar Zwartberg afgebroken.

Aanstaande maandag 12 augustus start de eigenlijke aanleg van de nieuwe infrastructuur. Daarbij gaat het in eerste instantie om de aanleg van de oostelijke zijde van het kruispunt tot midden september. De Weg naar Zwartberg is ter hoogte van de werken volledig onderbroken. Ook de ventweg richting de omliggende woonwijken is afgesloten tot midden september.

Handelaars bereikbaar

Autoverkeer van en naar Opglabbeek volgt een omleiding via de Industrieweg-Noord. Handelaars langs de Weg naar Zwartberg blijven steeds bereikbaar. Doorgaand verkeer tussen Genk en Meeuwen kan steeds over één rijstrook in elke richting langs de werfzone blijven rijden.

Vanaf half september start aansluitend de heraanleg van de westelijke helft van het kruispunt. Verkeer komende vanuit Genk kan dan wel weer de Weg naar Zwartberg inrijden. Als alles volgens planning verloopt, kan het nieuwe kruispunt in november 2019 in gebruik zijn