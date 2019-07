Watertemperatuur in buitenbaden stijgt bij Wilhelm Tell met 4 graden Birger Vandael

19 juli 2019

14u44 4 Oudsbergen Bij recreatieoord Wilhelm Tell in Opglabbeek heeft men fors geïnvesteerd in high tech warmtepompen. Dankzij deze milieuvriendelijke investeringen stijgt de watertemperatuur van de buitenbaden gevoelig.

Het waterparadijs aan de Hoeverweg staat al jaren in het lijstje van warmste publieke zwembaden. “Dat komt omdat we elke zomer ons zwemwater verwarmen”, verduidelijkt Lode Nulmans van Wilhelm Tell. “Het zwembadwater blijft niet uit zichzelf aangenaam op temperatuur. Alleen met zonnestralen wordt het water niet voldoende warmer.”

De gloednieuwe en efficiënte warmtepompen moeten ervoor zorgen dat bezoekers nog comfortabeler kunnen genieten van aangename waterpret. “En ook als de zon zich eens een dagje niet laat zien”, zegt Nulmans. “Met het nieuwe high tech verwarmingssysteem zal ons zwemwater tot 4 graden warmer zijn in vergelijking met de vorige installatie op stookolie en hout.”

Stijgende energieprijzen

Hoe werkt dat nieuwe systeem dan? De vier krachtige warmtepompen halen warmte uit de omgevingslucht en zorgen er vervolgens voor dat het water een zeer aangename temperatuur bereikt. Deze omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen is een bewuste keuze. “Enkele jaren geleden hebben we al geïnvesteerd in zonnepanelen”, geeft Nulmans aan. “Investeren in hernieuwbare energie is een duurzame manier om met de stijgende energieprijzen om te gaan. Maar vooral de vele zwemmers zullen deze ecologische investeringen comfortabel aan den lijve ondervinden.”

Ook in de wintermaanden zullen de nieuwe warmtepompen worden ingezet om het water van het binnenzwembad te verwarmen.