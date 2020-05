Volg Mechelse Herders bij De Sol Casa van geboorte tot baan bij de politie Birger Vandael

21 mei 2020

De mensen van De Sol Casa uit Opglabbeek starten vanaf volgende week met een nieuw project. Via een live webcam zal je een inkijk krijgen in een nest Mechelse Herders. Deze kan je vervolgens volgen van hun geboorte tot de leeftijd van circa 18 maanden, wanneer ze naar de politie zullen gaan. “Zo kan je zien hoe de pups groeien, hun ogen voor het eerst openen en spelen met elkaar”, vertelt Pascalle Ruperti. Wie interesse toont, kan terecht op het YouTube-kanaal van De Sol Casa of op de Facebookpagina. De Sol Casa is al meer dan twintig jaar bezig met de africhting van de Mechelse Herder. Deze werden al gebruik als politiehond in de VS, Zweden, Duitsland en Griekenland.