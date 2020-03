Voetgangersoversteekplaats aan bushalte Weg naar AS Birger Vandael

03 maart 2020

Aan de bushalte op de Weg naar As in Opglabbeek wordt een voetgangersoversteekplaats aangebracht. “Veel scholieren gebruiken de bushalte aan de Weg naar As, ter hoogte van het kruispunt met de Klissenstraat. Het is immers een belangrijke busverbinding naar de scholencampussen van Bree en Genk”, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen van Mobiliteit. Na lang aandringen bij het Agentschap Wegen en Verkeer wordt er eindelijk een bijkomend zebrapad aangelegd op deze gewestweg. “Vanuit het college van burgemeester en schepenen van Opglabbeek werd destijds al verschillende keren de vraag naar extra zebrapaden gesteld.”