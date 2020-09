Vlaanderen investeert in vijf nieuwe oversteekplaatsen voor dieren in Limburg: “Aangereden wild is echt een probleem geworden” Birger Vandael

23 september 2020

13u38 0 Oudsbergen De komende vijf jaar zullen in Limburg vijf ecobruggen, ecotunnels en een ecovallei aangelegd worden. Vlaanderen heeft 27 miljoen euro klaarliggen voor de projecten in Dilsen-Stokkem (2), Oudsbergen, Zonhoven en Lommel. Hiermee moeten dieren zich gemakkelijker kunnen verplaatsen in de natuur. “In 2019 werden 138 dieren aangereden terwijl ze de weg overstaken”, weet burgemeester van Oudsbergen Lode Ceyssens (CD&V).

Burgemeester Ceyssens stelde in 2009 al een eerste keer een vraag over het probleem van overstekende everzwijnen. “Ik kreeg toen van een collega de opmerking dat we niet meer in de tijd van Asterix en Obelix leven", lacht hij. “Maar de volgende jaren is de situatie wel problematischer geworden. In 2019 telde de politie 138 ongevallen met overstekende dieren. Het is dus wel degelijk een aanleiding tot verkeersonveiligheid.”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) komen nu met de oplossing. Ze ondertekenen een plan met vijftien Vlaamse projecten langs gewestwegen, die de komende vijf jaar de leefgebieden van dieren opnieuw met elkaar zullen verbinden. Jaarlijks wordt daarin tien miljoen euro geïnvesteerd.

Ontsnippering

“Gemiddeld komt een dier op zijn tocht door Vlaanderen om de driehonderd meter een weg tegen", verduidelijkt Demir. Ze verwijst daarmee naar het probleem van de hoge bevolkingsdichtheid en verspreiding van allerlei activiteiten in Vlaanderen, die benoemd worden met de term ‘versnippering’. Haar bedoeling is dus een ‘ontsnippering’, waarbij de knelpunten structureel worden aangepakt. “We versterken zo ook onze ecosystemen door onze grote natuurgebieden met elkaar te verbinden.”

Ook waterwegen en spoorwegen

In Oudsbergen, waar het plan werd voorgesteld, zullen volgend jaar de eerste ecorasters worden geplaatst aan de N76. Er zijn ook plannen voor een nieuwe ecobrug of ecotunnel. Later volgen nog veertien andere projecten in Vlaanderen. “Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd en aangevuld, zodat het mogelijk blijft om de meest prioritaire projecten eerst aan te pakken", voegt Peeters toe. Volgens de minister is het de bedoeling om in de toekomst ook waterwegen en spoorwegen op te nemen in het programma.

In Limburg staan ook twee projecten in Dilsen-Stokkem op de agenda. Zo wordt er 6 miljoen euro gepompt in de aanleg van een ecobrug. Aan Bergerven aan de N771 wil Vlaanderen ook een ecovallei met fietsverbinding (3 miljoen euro) inrichten. In Zonhoven wordt de aanleg van een nieuw ecoduct over de E314 (7 miljoen euro) in verbinding met Den Teut bestudeerd. En in Lommel wil men aan Bosland een ecoduct over de N71 (5,5 miljoen euro) aanleggen.