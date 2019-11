Vlaamse Ombudsman voor Oudsbergen BVDH

29 november 2019

09u33 0 Oudsbergen Tijdens de laatste zitting keurde de gemeenteraad van Oudsbergen het klachtenreglement goed. Opvallend is dat de gemeente de Vlaamse Ombudsman inschakelt om indien nodig als neutrale derde partij te bemiddelen.

“Elke gemeente moet een reglement voor klachtenbehandeling goedkeuren, zodat de inwoners op een vlotte en gelijkwaardige behandeling van hun klachten kunnen rekenen”, zegt Hanne Schrooten (CD&V), schepen voor communicatie en participatie. “In dit reglement leggen we vast wat we als klacht verstaan, hoe we ermee omgaan en binnen welke termijn we dit behandelen.”

Klacht of melding

Het was vooral nodig om het onderscheid tussen een klacht en een melding duidelijk te maken. “We willen vermijden dat klachten onterecht als melding worden bestempeld, of omgekeerd. Bij een melding wordt een tussenkomst van het gemeentebestuur gevraagd. Bij een klacht gaat het juist over een handeling van het gemeentebestuur die niet, te laat of niet correct is gebeurd.” Als de indiener niet tevreden is over hoe de klacht werd behandeld, kan hij een beroep doen op de Vlaamse Ombudsman.

De samenwerking met de Vlaamse Ombudsman is gedurende de eerste drie jaar gratis. Daarna wordt er mogelijk wel een kostprijs aangerekend.