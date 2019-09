Vijftig parachutisten brengen eerbetoon aan oorlogsslachtoffers uit WO II Birger Vandael

05 september 2019

14u31 0 Oudsbergen In de Bunkerstraat in Oudsbergen vindt op zaterdag 7 september een speciale herdenking plaats. Vijftig internationale parachutisten zullen uit een historisch vliegtuig springen om luitenant Freddy Limbosch en sergeant Jean Melsens, die tijdens WO II zijn gesneuveld, te herdenken.

De twee soldaten kwamen op 8 september 1944 om het leven tijdens Operatie Caliban. Op dat moment hadden de geallieerden het Duitse leger een paar mokerslagen toegediend, waarna de Duitsers zich terugtrokken. Samen met hun troepen werden Limbosch en Melsens met parachute gedropt in de buurt van Gruitrode en Peer. Ze moesten informatie verzamelen over de versterkingen die de vijand richting front zou sturen. Limbosch werd echter ontdekt in Peer en stierf na een schot in het hart. Melsens nam het commando over en overleed twee dagen na zijn voorganger bij een gevecht in Meeuwen.

De herdenking wordt georganiseerd door de stad Peer en de gemeente Oudsbergen. Deze verloopt in samenwerking met de Belgische SAS, de 10de Wing, de Nationale Vriendenkring Paracommando/Regionales Limburg en Leopoldsburg. Als het weer het toelaat, zullen er twee ‘drops’ plaatsvinden: om 14.30 en om 15.30 uur. Je kunt de parachutisten zien in de velden in de Bunkerstraat in Oudsbergen, vlakbij Erpekom, tussen knooppunt 3 en 4 van het Fietsroutenetwerk.