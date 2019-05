VIDEO: Lode Ceyssens gaat stemmen met zoontje Louis (7) Birger Vandael

26 mei 2019

11u07 3

Limburgs lijsttrekker voor het Vlaams Parlement Lode Ceyssens (CD&V) ging rond 11 uur stemmen in 't Heem in Meeuwen. De burgemeester van Oudsbergen had voor de gelegenheid zijn jongste zoon Louis (7) meegenomen voor stemadvies. Ceyssens heeft met zijn partner Sigrid ook nog twee dochters: Julie en Elise. “Zenuwen brengen nu niets bij. We hebben ons ding gedaan", is Lode Ceyssens duidelijk. Hij heeft nog een drukke dag voor de boeg en zal vanmiddag onder meer in Brussel en Hasselt vertoeven.

