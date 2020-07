Verwaarloosde leeuw Jon stelt het na kleine maand al veel beter: “Meer dan 20 kilo bijgekomen”

Met de hulp van meer dan vijftig bewapende agenten en dertig mensen van de milieupolitie viel men een maand geleden het circus binnen. “Deze situatie tart alle verbeelding. Jon is graatmager, staat vol onverzorgde wonden, zijn tanden werden afgezaagd en zijn nagels uitgetrokken”, zo klonk het bij de aangeslagen bioloog Frederik Thoelen van Natuurhulpcentrum Opglabbeek.

Operatie aan rottende tanden

In een eerste fase werd Jon naar het opvangcentrum Tonga Terre ten zuiden van Lyon gebracht. “Jon is niet meer te herkennen en doet het goed", klinkt het positief. “De operatie aan zijn rottende tanden kwam net op tijd.” Helaas moest de staart van Jon wel worden geamputeerd. Hij had hierin gebeten en de verwondingen konden niet meer verzorgd worden.

Naar Zuid-Afrika

En we hebben nog meer goed nieuws, want Jon kan rechtstreeks naar Shamwari Private Game Reserve in Zuid-Afrika gebracht worden. Dat is een opvangcentrum van de Born Free Foundation. Naar dit prachtige park brachten we ook al onze leeuwen King, Ciam, Nelson, Sonja en Maggie.”