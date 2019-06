Vader en zoon pakken agenten hard aan na carnavalstoet Veroordeeld tot celstraffen en schadevergoeding

VCT

07 juni 2019

18u12 0 Oudsbergen F. (49) en zijn zoon (22) uit Maaseik zijn veroordeeld tot zes en acht maanden cel met uitstel omdat ze op 24 maart agressief uithaalden naar twee agenten na de carnavalstoet in Oudsbergen. Ze moeten de slachtoffers een schadevergoeding van 740 euro betalen.

Zoon M. stond na de carnavalstoet in ontbloot bovenlichaam hard te roepen naar een andere persoon ‘dat hij hem kapot zou maken’. Twee agenten wilden de twintiger en zijn vader, die een matrak bij de hand had, kalmeren, maar werden aangevallen. “M. is in de nek van een van de agenten gesprongen en heeft hem in een wurggreep genomen. Ze zijn dan op de grond gevallen. De agent zat in ademnood”, beschreef de advocaat van de agenten. Er ontstond een gevecht waarin ook de nodige slagen vielen. M. ging lopen maar kon door een andere politieploeg overmeesterd worden. Vader F. kon ter plaatse overmeesterd worden.

“M. heeft totaal geen schuldinzicht,” beschreef de aanklager. “In december 2018 maakte hij ook al deel uit van een groep die in de Versuz ant-slogans tegen agenten riepen.” De advocaat van M. gaf toe dat de zaken ‘escaleerden’.

De strafrechter legde vader en zoon naast de celstraffen en de schadevergoeding ook elk een boete van 800 euro op. “Gewelddadig verzet, slagen, weerspannigheid en smaad aan de politie is onaanvaardbaar en de rechtbank is van oordeel dat deze feiten zeer ernstig zijn,” klonk de motivering van het vonnis.