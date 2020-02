Vader (67) steekt zoon met mes in de buik na zware familieruzie op kerstdag: “Hij is onhandelbaar” VCT

10 februari 2020

16u26 0 Oudsbergen Na een zware familieruzie op kerstdag 2017 stak vader W.S. (67) uit Oudsbergen zijn zoon T. met een keukenmes. Het slachtoffer incasseerde twee steekwonden in de onderbuik en twee snijwonden in de arm en de hand. Vader W. kreeg een jaar cel met uitstel. “Maar ik ben gelukkig dat ik hem nu kwijt ben, want hij is onhandelbaar.”

Twee jaar geleden ontaardde het kerstfeest bij de familie S. uit Oudsbergen in een zware ruzie. De alcohol had rijkelijk gevloeid en zoon T. en zijn broer K. raakten in een stevige ruzie verwikkeld met hun vader. Er vielen rake klappen. Vader W. liep naar binnen, haalde een keukenmes en verwondde zijn zoon T. met vijf steek- en snijletsels.

Zelf beweerde vader W. dat hij het mes enkel haalde om zich te verdedigen. Hij had zijn zoon niet willen verwonden en had er enkel mee ‘geprikt’, klonk zijn verdediging.

Geen zelfverdediging

Vader W. bleef er voor de strafrechter bij dat hij, ondanks de uitgedeelde messteken, zelf het slachtoffer was van de feiten. “Ik ben dat mes inderdaad gaan halen en ik vind het erg dat het gebeurd is, maar hij is mij blijven slaan op mijn hoofd. T. is onhandelbaar en dringt altijd zijn wil op. Ik ben gelukkig nu dat ik hem kwijt ben.”

Zijn advocaat pleitte dat W. handelde uit zelfverdediging. Maar de strafrechter vond die stelling niet aannemelijk. “Hij gebruikte onder invloed van alcohol een mes tegenover zijn zoon in een familiale twist. Dat had tot zeer ernstige letsels kunnen leiden.” De strafrechter hield wel rekening met het blanco strafregister van vader W. en legde de celstraf van een jaar met uitstel op gedurende vijf jaar.

Schadevergoeding van 12.160 euro

Zoon T. wilde niet geconfronteerd worden met zijn vader in de strafrechtbank in Tongeren en werd vertegenwoordigd door zijn advocaat. “Het gebrek aan schuldinzicht van vader W. is net zo groot als zijn fantasie”, pleitte de raadsman. Zoon T. heeft na de aanval nog steeds schrik van zijn vader, klonk het. “Als je neergestoken wordt, is dat al zeer erg, maar als je door je eigen vader neergestoken wordt, is dat nog erger. Het strafdossier liegt niet.”

Vader W. moet zijn zoon een schadevergoeding van 12.160 euro betalen. Het slachtoffer houdt een blijvende persoonlijke ongeschiktheid over aan de mesaanval.