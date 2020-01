Vader (57) steekt zoon viermaal met een mes na zware familieruzie op kerstavond VCT

13 januari 2020

14u23 0 Oudsbergen W. (57) uit Oudsbergen riskeert een jaar cel omdat hij na een ontspoorde familieruzie op kerstavond 2017 zijn zoon viermaal met een keukenmes stak. Het slachtoffer incasseerde twee steekwonden in de onderbuik en twee snijwonden in de arm en de hand. Vast staat dat een banale ruzie tussen vader en zoon na een kerstetentje volledig uit de hand liep. Over wat er die avond precies gebeurde, verschillen de versies van beide partijen. “Maar ik ben gelukkig dat ik hem nu kwijt ben want hij is onhandelbaar,” getuigde vader W. voor de strafrechter.

Na het kerstfeest sloeg de sfeer helemaal om. De alcohol had rijkelijk gevloeid en zoon T. en zijn broer K. raakten in een stevige ruzie verwikkeld met vader W. Er vielen rake klappen. Volgens de openbare aanklager stak vader W. zijn zoon met opzet neer met het keukenmes. “Er vond een schermutseling plaats op de trap. Zoon T. is van de trap gevallen. Vader W. is naar binnen gelopen en heeft doelbewust het keukenmes gehaald waarmee hij zoon T. heeft gestoken. Vader verdraait nu de feiten en beweert dat T. hem op het hoofd heeft geslagen en dat hij hem alleen bang wilde maken met het mes en hem wilde ‘prikken’ maar die versie wordt tegengesproken door de andere broer en de oom, die ook getuige waren van de feiten. Hij heeft het mes doelbewust gehaald om hem te steken en niet om te prikken.”

Ze vorderde een jaar cel en de verbeurdverklaring van het mes. Dankzij het blanco strafblad van W., mag de celstraf wel met uitstel opgelegd worden.

Zelf slachtoffer

Vader W. bleef er voor de strafrechter bij dat hij, ondanks de uitgedeelde messteken, zelf het slachtoffer was van de feiten. “Ik ben dat mes inderdaad gaan halen en ik vind het erg dat het gebeurd is, maar hij is mij blijven slaan op mijn hoofd. T. is onhandelbaar en dringt altijd zijn wil op. Ik ben gelukkig nu dat ik hem kwijt ben.” Zijn advocaat pleitte dat W. handelde uit zelfverdediging. Ondergeschikt vroeg hij opschorting van straf.

Schadevergoeding

Zoon T. wilde niet geconfronteerd worden met zijn vader in de strafrechtbank en werd vertegenwoordigd door zijn advocaat. “Het gebrek aan schuldinzicht van vader W. is net zo groot als zijn fantasie,” pleitte de raadsman. “Vandaag, twee jaar na de feiten, komt hij weer maar eens met een andere versie. Het is bijzonder pijnlijk om dit allemaal te horen.”

Zoon T. heeft na de aanval nog steeds schrik van zijn vader, klonk het. “Als je neergestoken wordt is dat al zeer erg, maar als je door je eigen vader neergestoken wordt, is dat nog erger. Het strafdossier liegt niet. De man heeft dit bewust gedaan en het feit dat hij het ontkent maakt alles nog veel erger.” Ze vorderde een schadevergoeding van 1.500 euro voor medische kosten, 500 euro administratieve kosten en een morele schadevergoeding van 12.500 euro voor T., die sinds de aanval nog steeds in behandeling is bij een psychiater.

Vonnis volgt op 10 februari.