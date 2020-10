Unizo Oudsbergen roept alle ondernemers uit tot ‘Ondernemer van het Jaar’ Birger Vandael

05 oktober 2020

Het bestuur van Unizo Oudsbergen en een jury van zelfstandige ondernemers hebben dit jaar voor het eerst de award van ‘Ondernemer van het Jaar’ uitgereikt in Oudsbergen. Het werd meteen een bijzondere editie, want alle lokale ondernemers kregen de award toegewezen. Dat gebeurde afgelopen vrijdag, aan de vooravond van het Weekend van de Klant. Burgemeester Lode Ceyssens (CD&V) en schepen van Lokale Economie Benny Spreeuwers (CD&V) maakten het nieuws bekend bij Houtskeletbouw Horemans in Oudsbergen. “Als er in tijden van corona iets viraal mag gaan, dan is dat zonder twijfel onze fierheid. Want de daadkracht, vechtlust en creativiteit die we de afgelopen maanden bij vele ondernemers opmerkten, maken ons als bestuur van Unizo Oudsbergen bijzonder trots”, aldus Petra Gielen, duovoorzitter van Unizo Oudsbergen.