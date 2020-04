Unizo en gemeente Oudsbergen lanceren ondernemersplatform Birger Vandael

06 april 2020

12u28 0 Oudsbergen De gemeente Oudsbergen en Unizo slaan de handen in elkaar voor de ondernemers. “ Deze corona-periode is voor hen enorm moeilijk, maar velen gaan er toch creatief mee om”, vertelt schepen van Participatie Hanne Schrooten (CD&V). “ Om hen hierin te steunen, ontwikkelden we samen met Publilemon een online ondernemersplatform ‘Koop in Oudsbergen’.”

“De lokale ondernemers die bijvoorbeeld een afhaal- of leveringsdienst of webshop hebben opgestart, kunnen deze informatie doorgeven en dit wordt dan gepubliceerd op www.koopinoudsbergen.be. Op die manier zijn de inwoners steeds op de hoogte over de mogelijkheden die de verschillende handelszaken en bedrijven in Oudsbergen aanbieden”, zegt schepen van Lokale Economie Benny Spreeuwers (CD&V).

Ook Petra Gielen en Dieter Van Loon van Unizo Oudsbergen tonen zich tevreden. “Een week geleden namen we contact op met het gemeentebestuur. Zij steunden meteen ons voorstel. In samenwerking met het lokale reclamebureau Publilemon kunnen we een week later al de website www.koopinoudsbergen.be voorstellen.”