Uitbreidingsplan moet Scania Parts Logistics en Weltjens Transport NV verankeren in Limburg DSS

16 oktober 2019

17u46 0 Oudsbergen De provincieraad zet woensdagavond het licht op groen voor het voorlopige ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de noodzakelijke uitbreidingsruimte moet bieden aan het logistieke bedrijf Scania en grondwerker Weltjens.

“Om de bedrijven Scania en Weltjens de nodige uitbreidingsruimte te geven is een ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk. Door het nieuwe plan kan Scania een goed en duidelijk businessplan voorleggen, dat moet verzekeren dat het bedrijf in Oudsbergen en Limburg aanwezig blijft. Transportbedrijf Weltjens krijgt dan weer rechtszekerheid en uitbreidingsmogelijkheden”, aldus Inge Moors, gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening.

Openbaar onderzoek en infomarkt

Een openbaar onderzoek zal de bevolking de kans geven om eventuele opmerkingen te formuleren. Dat openbaar onderzoek start op 8 november en eindigt op 6 januari 2020. In het kader van dat openbaar onderzoek wordt op 4 december een infomarkt georganiseerd, waar medewerkers van de provincie Limburg en het studiebureau klaar staan om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Het infomoment zal plaatsvinden van 18 uur tot 20 uur in zaal Den Ichter (zaal D en E), Kapelstraat 16 in Opglabbeek (Oudsbergen). Nadat het openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden, worden alle opmerkingen en vragen tot aanpassing bestudeerd en beoordeeld door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO). Die commissie maakt een voorstel van advies en mogelijke bijsturingen. Vervolgens is het aan de provincieraad, in de lente 2020, om een definitieve beslissing over het dossier te nemen.