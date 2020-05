Twintiger krijgt 3 jaar cel voor agressie naar agenten VCT

07 mei 2020

16u16 0 Oudsbergen M.E. (21) uit Oudsbergen is veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel omdat hij op 27 juli zwaar uithaalde naar twee agenten van de politiezone Carma. De agenten kwamen ter plaatse na een oproep van de moeder van de twintiger, die bijstand vroeg voor haar agressieve zoon. Een van de agenten liep een zwaar letsel op door een stamp van de twintiger.

De moeder van M.E. belde op 27 juli naar de politie omdat haar zoon aan het ‘doorflippen’ was. Hij had het appartement in Oudsbergen overhoop gegooid en de andere gezinsleden bedreigd. De twintiger was woest omdat zijn moeder hem geen geld wilde geven en had veel van de inboedel al kort en klein geslagen. Ook de twee zussen van de Oudsbergenaar waren zcihtbaar opgelucht dat de politie opdaagde.

Zwaar elleboog letsel

Maar M.E. keerde zich ook tegen de agenten. Hij trapte een van hen tegen de elleboog. Het slachtoffer hield daar een zware werkonbekwaamheid aan over. De agent gebruikte pepperspray, waarna de twintiger vanuit het slaapkamerraam naar beneden sprong. Nadien riep hij dat hij een mes zou halen om hen van kant te maken. De agenten slaagden erin M.E. te overmeesteren maar de twintiger stampte in het rond en beet naar de verbalisanten. Extra bijstand was nodig om de twintiger naar het politiekantoor over te brengen. Ook in de politiecombi bleef hij spuwen naar de agenten. Moeder gaf toe dat zoon M.E. verslaafd was aan drugs en medicatie nam.

Beide inspecteurs werden gekwetst. M.E. moet aan een van hen een schadevergoeding van 250 euro betalen. Aan de politiezone Carma moet hij 240 euro betalen. De schadevergoeding van de tweede agent wordt later bepaald.

In februari en maart probeerde M.E. ook een geldbedrag af te persen van een mannelijk slachtoffer. Hij stuurde de man dreigberichten dat hij hem publiekelijk zou vernederen en commercieel schade zou toebrengen als hij geen 200 euro zou overschrijven op zijn rekening. Daarvoor kreeg de Oudsbergenaar een celstraf van 1 jaar. Beide celstraffen werden met uitstel onder voorwaarden opgelegd. Een van de voorwaarden is dat de man zich moeten laten begeleiden voor zijn drugsverslaving.