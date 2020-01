Tweede verdachte opgepakt na moord op pater Jef Hollanders MMM

23 januari 2020

17u53 3 Oudsbergen De politie heeft een tweede verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is bij de moord op pater Jef Hollanders uit Meeuwen. De man werd vermoord in Zuid-Afrika.

De pater oblaat werd op 13 januari vermoord aangetroffen in zijn pastorij in Bodibe in Zuid-Afrika waar hij al vijftig jaar actief was. Zijn handen en voeten waren vastgebonden en hij werd vermoedelijk gewurgd.

Een tweede verdachte is maandag opgepakt. Eerder arresteerde de politie al een twintiger in deze zaak. Met die persoon werd hij een dag eerder nog gezien in een wagen.

De uitvaartplechtigheid van pater Hollanders vond woensdag plaats in de kathedraal van het Zuid-Afrikaanse Klerksdorp en werd bijgewoond door 3.000 bewoners.

In Oudsbergen zal er op 1 februari om 10.30 uur een herdenkingsdienst plaatsvinden in de parochiekerk van Meeuwen.