Twee wagens gestolen aan Weg naar Bree BVDH

23 juni 2019

17u39 4 Oudsbergen Aan een woning in de Weg naar Bree in Oudsbergen zijn in de nacht van zaterdag twee auto’s gestolen.

De dieven braken eerst in in de woning om de autosleutels en een portefeuille met een som geld te stelen. Politiezone CARMA deed de vaststellingen. Ze merkte dit weekend verder ook inbraken op in een appartement aan de Genkse Grotestraat waar geld werd gestolen, aan een woning in de Korte Hofstraat in Houthalen-Helchteren waar een fiets werd gestolen en bij een sportclub in de Zutendaalse Blookbergstraat waar zondagochtend een beregeningstoestel werd gestolen.