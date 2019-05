Twee verwaarloosde tijgers opgevangen in Natuurhulpcentrum BVDH

31 mei 2019

16u04 0 Oudsbergen Het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek heeft er sinds vanochtend twee opvallende bewoners bij. Sandro en Carla zijn twee verwaarloosde tijgers die verbleven in de verlaten dierentuin in het Spaanse Ayamonte. Ze worden nu minstens een maand in afzondering geplaatst en staan onder deskundig toezicht van de dierenarts.

De dierentuin van Ayamonte, gelegen in het uiterste oosten van Andalusië, is sinds dit jaar helemaal verlaten. “Door financiële problemen waren er geen verzorgers meer, geen dierenvoeding noch drinkbaar water”, klink het bij het Natuurhulpcentrum. “Een plaatselijke dierenrechtenorganisatie klaagde de mistoestanden aan bij de stad, die overigens eigenaar is van het park. Ze besloten om de meest gezonde dieren te verkopen aan geïnteresseerde dierentuinen, maar een aantal dieren bleef ter plaatse in de miserie zitten.”

Ondanks plaatsgebrek

Toen de situatie zichtbaar verergerd was, zochten de Spaanse dierenrechtenorganisaties naar een nieuwe thuis voor de dieren. Het Natuurhulpcentrum kampt eigenlijk met een plaatsgebrek, maar sprong toch in de bres voor Sandro en Carla. Dankzij een dierenrechtenorganisatie zorgde Zootransfer voor de verhuis van de dieren naar Oudsbergen. Het duurde een uur om de tijgers uit te laden. “Vooral Carla, die een slecht zicht heeft ten gevolge van cataract, had moeite om uit haar transportkist te stappen.”

Na het quarantaineverblijf van de tijgers, zullen ze in een buitenkooi plaatsnemen en begint de zoektocht naar een definitieve thuis.